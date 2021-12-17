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Общество17 декабря 2021 13:17

Старший советник юстиции Алексей Павлов назначен прокурором Пензенской области

Коллективу региональной прокуратуры сегодня, 17 декабря 2021 года, его представил Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Алексей Павлов назначен на должность Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 08.12.2021 № 695 на пятилетний срок.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, Николай Шишкин отметил профессиональные качества Алексея Павлова и пожелал успехов в работе.

В своем выступлении прокурор Пензенской области отметил, что работа по укреплению законности и правопорядка во взаимодействии с органами власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами будет продолжена.

Кроме того, Николай Шишкин совместно с прокурором области встретились с исполняющим обязанности главы региона Николаем Симоновым, другими руководителями органов власти, региональных силовых ведомств – МВД России, Следственного комитета Российской Федерации и других.

Обсуждались наиболее актуальные для региона вопросы соблюдения социальных и жилищных прав граждан, а также профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

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