Старший советник юстиции Алексей Павлов назначен прокурором Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Алексей Павлов назначен на должность Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 08.12.2021 № 695 на пятилетний срок.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, Николай Шишкин отметил профессиональные качества Алексея Павлова и пожелал успехов в работе.

В своем выступлении прокурор Пензенской области отметил, что работа по укреплению законности и правопорядка во взаимодействии с органами власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами будет продолжена.

Кроме того, Николай Шишкин совместно с прокурором области встретились с исполняющим обязанности главы региона Николаем Симоновым, другими руководителями органов власти, региональных силовых ведомств – МВД России, Следственного комитета Российской Федерации и других.

Обсуждались наиболее актуальные для региона вопросы соблюдения социальных и жилищных прав граждан, а также профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.