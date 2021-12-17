В Театре доктора Дапертутто состоялась премьера спектакля «В открытом море»

Фото: Пресс-служба театра

Комедия была поставлена по одноименной пьесе польского драматурга Славомира Мрожека. В центре сюжета – трое мужчин, которые после кораблекрушения оказываются на деревянном плоту посреди бескрайнего моря. Спектакль посвящен памяти Натальи Кугель, которая скончалась в декабре прошлого года.

Как отметил художественный руководитель театра Дмитрий Кинге, выбор пьесы неслучаен: в 2009 года Наталия Аркадьевна хотела поставить спектакль по произведениям Славомира Мрожека. Тогда из двух вариантов она выбрала пьесу «Вдовы».

- А когда Владимир Карпов предложил к постановке новый материал, для нас сомнений не было, - рассказал он.

В постановке участвуют Дмитрий Аксенов, Андрей Баронов, Дмитрий Кинге, Александр Кудасов и Альберт Юлгушев. Согласно режиссерской задумке, актеры будут меняться ролями в каждом показе, представая перед зрителями в образе новых героев.

Показ пьесы состоится сегодня, а также 22 декабря.