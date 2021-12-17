В Мордовии суд вынес приговор бывшему региональному министру

Фото: Алексей Булатов

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, бывший министр культуры и национальной политики Мордовии в 2017-2018 годы совершил хищение около 1 миллиона под видом оказания коммерческой организацией услуг питания. В действительности эти услуги не оказывались.

Кроме этого, в 2018 году под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на объектах злоумышленник совместно со знакомым совершил хищение более 5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Вину в содеянном чиновник не признал. Несмотря а это суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Соучастник бывшего министра в преступлении ранее уже был приговорен к лишению свободы. Кроме этого, им частично возмещен причиненный ущерб.