За кражу мотоцикла 22-летнему пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился 25–летний местный житель.

Он рассказал, что мотоцикл приобрел в июне 2021 года. Материальный ущерб составил 79 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель города Пензы 1999 года рождения.

Молодой человек признался в совершении преступления. Мотоцикл он продал неизвестному за 2 000 рублей, а денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время транспортное средство изъято сотрудниками полиции.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.