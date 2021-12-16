Пензенская область: приняты условия проведения детских ёлок

Снегурочка и Дед Мороз из Великого Устюга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организация и проведение новогодних утренников и «огоньков» в образовательных учреждениях региона разрешены при обязательном соблюдении ряда условий.

Должны быть исключены совместные мероприятия нескольких детсадовских групп или школьных классов. Помещения между мероприятиями подлежат обязательной санитарной дезинфицирующей обработке.

Допуск родителей на праздничные мероприятия будет разрешён при наличии QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо справки о перенесённом не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или официального документа о медицинском противопоказании к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность.

При входе посетителей на утренники будут осуществляться: бесконтактное измерение температуры тела, обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками.

В помещениях образовательных организаций должно быть обеспечено использование родителями масок, респираторов и перчаток. А также соблюдение режима социального дистанцирования.

В период новогодних праздников театрам, музеям, галереям, кинотеатрам, концертным залам разрешено продолжить работу в режиме, установленном действующим постановлением о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области. При этом запрещается проведение детских ёлок, массовых праздничных представлений, анимационных программ в фойе и холлах зданий, где проводятся спектакли и прочие праздничные мероприятия.

При организации новогодних представлений или спектаклей необходимо выполнять следующие меры профилактического характера. Пропуск в здания должен сопровождаться бесконтактной термометрией, проверкой наличия гигиенических масок для защиты органов дыхания.

Зрелищные мероприятия должны быть без антракта, а их продолжительность – не более 1,5 часов. При рассадке в зале надлежит обеспечить режим социального дистанцирования в 1,5 метра. В помещениях должны функционировать обеззараживатели воздуха, разрешённые для работы в присутствии людей.