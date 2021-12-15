199 пензенцев приняли участие в розыгрыше призов за сделанную прививку от коронавируса

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что участниками розыгрыша могли стать жители Пензы старше 60 лет, которые в период с 8 по 12 декабря сделали прививку первичным компонентом вакцины от коронавируса. Таких в городе оказалось 199 человек.

Сегодня состоялось объявление результатов розыгрыша. Среди участников были распределены бытовая техника, посуда, сертификаты, продуктовые наборы, билеты в кино и другое. Главный приз – холодильник – достался жителю Первомайского района.

Призы будут доставлены победителям с 16 по 18 декабря.