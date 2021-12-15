В Пензе открылась международная фотовыставка «Самая красивая страна»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На выставке представлены тридцать работ финалистов VII конкурса с одноименным названием по итогам 2021 года, в котором за победу боролись 8 643 фотографа из России, Италии, Германии, Украины, Китая и еще 14 стран. Кроме того, жюри выбрало обладателей трех специальных призов, а личность одного лауреата определили зрители путем открытого онлайн-голосования.

«Это масштабный проект, организованный Русским географическим обществом. В экспозиции представлены работы профессиональных фотографов, а также любительские снимки.», - отметил председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Сюжеты работ, представленных на выставке «Самая красивая страна», очень разнообразны - фотопортреты представителей коренных народов России, фото редких животных, морских глубин. Отдельная тема - удивительный мир, который открывает нам макрофотография.

Среди представленных фотографий есть и работа пензенца Филиппа Харченко «Улитки-болтушки». Молодой человек сделал необычный снимок недалеко от областного центра ранним утром.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Выставка «Самая красивая страна» будет работать в Губернаторском доме в течение месяца.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. А за шесть лет число присланных фотографий возросло до 510 тысяч. Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.