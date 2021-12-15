Олег Мельниченко проведёт прямую линию с жителями Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, начало прямого эфира – в 17.40. Кроме того, будет организована онлайн трансляция на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс», в аккаунтах губернатора Олега Мельниченко ВКонтакте и Одноклассниках, а также на официальной странице правительства Пензенской области ВКонтакте.

Вопросы можно присылать по адресу электронной почты: vopros58@yandex.ru.

Звонки с обращениями и вопросами на прямую линию главы региона принимаются по телефону: 8 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00.

Можно задать вопрос и в комментариях к анонсу прямой линии на официальных аккаунтах губернатора социальных сетей - ВКонтакте и Одноклассниках.