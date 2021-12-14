Школьницы из Пензенской области - победители Всероссийского конкурса сочинений

Фото: Пресс-служба Института регионального развития Пензенской области

Работы пятиклассницы Натальи Соловьевой из села Покровка и семиклассницы Алина Хайровой из поселка Сосновоборск вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе сочинений. Он проводится в нашей стране с 2015 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Цель конкурса – повышение читательской активности подрастающего поколения.

Помимо Наташи и Алины, свои сочинения на суд жюри федерального этапа представляли еще две школьницы из нашего региона - Анастасия Пужихина и Юлия Акжанова.

Церемония состоится 22-23 декабря в Москве.