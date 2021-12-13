В Пензенской области выделят гранты учителям математики и IT-технологий

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На встрече с губернатором в понедельник, 13 декабря 2021 года, он доложил об участии Пензенской области в федеральном пилотном проекте обучения школьников языкам программирования.

По словам первого заместителя главы регионального кабинета министров, из 85 субъектов РФ в пилотный проект вошли пять регионов, в том числе Пензенская область.

«По Вашему поручению регион принимает участие в пилотном проекте, впервые реализуемом в 2021 году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и платформой онлайн обучения «Университет 2035». Это проект обучения школьников в возрасте 14 лет «живым» языкам программирования Python и Java.

В Пензенской области есть очень хороший опыт работы в данном направлении, созданы методические рекомендации, которые используются не только в нашем регионе», - пояснил Олег Ягов. - На сегодняшний день уже подано 789 заявок. Обучение ведётся дистанционно, полностью за счёт федерального бюджета».

«IT-деятельность – это одно из важнейших направлений, необходимо поддерживать углубленное преподавание точных наук, всего того, что «завязано» на информатику и программирование, равно как и на биотехнологии. Данные компоненты должны развиваться в приоритетном режиме, - обозначил перспективные пути Олег Мельниченко.

Губернатор распорядился о выделении с 2022 года региональных грантов учителям математики и IT-технологий для реализации образовательных проектов. В год планируется предоставлять 10 грантов по 100 тысяч рублей. С помощью этих средств педагоги смогут осуществить собственные образовательные проекты.