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Спорт13 декабря 2021 11:38

Пензенец Денис Айрапетян отобрался в Олимпийскую сборную России по шорт-треку на игры в Пекине

Свое место в сборной Денис завоевал успешными выступлениями на международных и всероссийских соревнованиях
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

12 декабря 2021 года на сайте Союза конькобежцев России размещен список сборной команды России по шорт-треку для участия в 24-х Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Денис Айрапетян - воспитанник спортивной школы №6 Пензы. Четыре года назад он уже попадал в списки сборной на игры в Южной Корее, но в связи с санкциями против российских атлетов и дисквалификации Олимпийского комитета России выступить не смог.

Пензенцы поздравляют спортсмена, его тренеров Виктора Павлова, Константина Скоросова и Алексея Буданова.

Успешного выступления на Олимпиаде, Денис!

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