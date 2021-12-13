Пензенцы назовут самые красивые новогодние объекты

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В преддверии Нового года продолжается работа по оформлению городских территорий. Включена праздничная иллюминация – консоли на опорах освещения, гирлянды «Триколор» на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях.

Новогодние красавицы будут радовать пензенцев в Могилевском дворике, сквере Дружбы, на Соборной площади, у Дома культуры «Терновский» и ряде территорий возле торговых центров.

Для зимних забав установлены две деревянные горки на набережной реки Суры, на проспекте Строителей и сквере Бессмертного полка на улице Карпинского.

Неравнодушные жители также вносят свою лепту в создание праздничного настроения – оформляют дворы частных домовладений, лестничные пролеты и площадки подъездов многоквартирных домов.

Пензенцам предлагают выбрать лучшие, по их мнению, новогодние объекты.

В этих целях в группе администрации Пензы социальной сети «ВКонтакте» создан новогодний альбом – https://vk.com/album-173736993_284474525.

Любой пользователь сможет выложить сюда фотографию оформленного в новогоднем стиле объекта – не более одного фото для удобства голосования.