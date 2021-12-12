В Пензе пройдет Первый форум социальных инноваций региона

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Их работу подробно обсудят на форуме, который состоится 17 декабря 2021 года в Областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168-A).

В 2021 году в регионе значительно расширены меры поддержки социальных предпринимателей: обучение, консультирование по развитию бизнеса, грантовая поддержка, продвижение продукции, услуг.

В реестре социальных компаний региона сегодня 45 малых и средних предприятий. Еще порядка 300 пензенских организаций претендуют на присвоение данного статуса.

На форуме состоится награждение лучших социальных предпринимателей области, победителей регионального конкурса «Лучший социальный проект». Также будут подведены итоги конкурса грантов для социальных предприятий, победители которых получат сертификаты размером до 500 тысяч рублей.

На пленарной части форума будут обсуждены направления развития современного социального бизнеса. Федеральные эксперты, предприниматели-практики поделятся историями успеха российских и региональных бизнес-проектов, руководители региона презентуют новые меры поддержки социальных предприятий. И, разумеется, пройдут семинары и мастер-классы по современным технологиям продвижения и продаж социальных услуг.

На протяжении Форума будет работать выставка-презентация проектов социальных предпринимателей региона.

Форум состоится 17 декабря в Областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова Начало работы пленарной части форума – в 10.00. Участие бесплатное при условии регистрации на сайте – forum.mbpenza.ru, там же размещена подробная информация и программа дня.

Организаторы форума – министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Фонд поддержки предпринимательства.