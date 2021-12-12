Как правильно выбрать сладкий подарок для ребенка

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При покупке кондитерских наборов для детей нужно быть осторожным. Никогда не приобретайте сладкие подарки с рук – только в магазинах или на официальных рынках. Внимательно осмотрите этикетку или бирку на кульке: на ней должна быть прописана информация о содержимом, адрес производителя, масса, общий состав всех изделий, пищевая ценность, дата изготовления, срок годности, а также подтверждение, что сладости соответствуют всем необходимым требованиям.

Если вы предпочитаете собирать кульки сами, то стоит отдать предпочтения тем сладостям, которые не навредят растущему организму. Наиболее безопасными для детского питания являются следующие кондитерские изделия:

- галетное печенье (оно обладает достаточно низкой калорийностью);

- шоколадные конфеты (несмотря на высокую калорийность, шоколад содержит калий, кальций, магний, фосфор, витамины, хотя и в небольших количествах);

- зефир (в нем отсутствуют жиры, но зато много белка и глюкозы);

- пастила (наряду с зефиром является диетическим продуктом).

Если, помимо сладостей, в подарок входит игрушка, то она должна быть обязательно упакована.

В случае покупки некачественного товара, вы можете его обменять на другой или вернуть свои деньги, руководствуясь ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».