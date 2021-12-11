В многодетной семье из Пензы родился 12-й ребенок

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Семья Скоморох известна далеко за пределами своего родного города: супруги Олег и Светлана – многодетные родители. И, признаться честно, так и хочется добавить к этому словосочетанию приставку «супер»: до недавнего времени пара воспитывала 11 детей. А буквально на днях Светлана Скоморох родила 12-го – девочку. Малышку дома ждали семь братьев и четыре сестры.

Рождение крохи совпало с введением в областном перинатальном центре новых правил посещения: теперь родственники рожениц, имеющие QR-код, могут встречать их. На выписку Светлана приехала вся семья, а также заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева:

- Многодетная семья – это не только счастье, но и огромный труд, - отметила она. – Это ежедневная работа, в которой нет отпусков и выходных. Вы добровольно выбрали ее для себя. Ваша родительская любовь бесконечна. Пусть дети в вашей семье растут здоровыми и радуют вас.