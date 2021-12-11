Встречают по одежке: как упаковать новогодний подарок так, чтобы он запомнился

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Итак, вы полны решимости самостоятельно упаковать подарки для своих близких. Бумага и ленты закуплены, сотни видео на Ютубе отсмотрены, а значит, пора приступать к главному. Но для начала – вот несколько советов, которые значительно облегчат это занятие:

- Упаковочная бумага обычно продается в рулонах. Так она занимает мало места, но во время заворачивания в нее подарка вы будете постоянно расправлять норовящую свернуться в рулон упаковку. Плотные виды бумаги можно развернуть, немного сбрызнуть водой из пульверизатора и закрепить в таком виде до высыхания. Не особо большие куски упаковки можно прогладить утюгом через полотенце (предварительно убедитесь в правильном выборе температуры, сделав пробу на краешке упаковки).

- Используйте двухсторонний скотч. Его стоимость не превышает 100 рублей, но сил и времени он сэкономит немало.

- Если вы упаковываете подарок впервые, не беритесь за сложные варианты из первого попавшегося ролика с лайфхаками: это только на видео процесс кажется несложным и быстрым, а в жизни вы вполне можете потратить на это занятие не один час.

Яркую, цветную упаковку можно не дополнять бантом и другими элементами – достаточно лишь наклейки или бирки с именем получателя подарка. Но если вы предпочитаете минимализм и используете крафтовую или другую однотонную бумагу, то ее неплохо бы немного украсить. Вот еще несколько идей:

- Вместо ленты можно использовать кружево, бечевку или плетеный шнур.

- Под нее засуньте открытку или письмо с теплыми словами, шоколадку, леденец на палочке, упаковку бенгальских огней – тут все зависит от вашей фантазии!

- Отлично сочетаются с однотонной бумагой и сухоцветы.

- Если вы используете темную упаковку, то приклеенные сверху снежинки из белой бумаги сразу придадут ей новогодний вид.

- На золотистой пленке или оранжевой бумаге можно нарисовать черные полоски, тем самым умаслив хозяина будущего года.

- Или вывести узоры обычным клеем ПВА – а после щедро засыпать их блестками. Останется лишь стряхнуть лишнее спустя несколько часов.

- Вместо бирок с именами получателей привяжите бумажных журавликов или другую бумажную фигурку: овладеть искусством их складывания довольно несложно.

А как упаковываете подарки вы? Делитесь секретами в комментариях!