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Общество11 декабря 2021 13:44

По поручению Олега Мельниченко в Пачелме сделали ремонт в детском саду «Росток»

Дошкольное учреждение губернатор Пензенской области посетил в августе
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальных сетях

Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальных сетях

Тогда глава региона обратил внимание на дырявую крышу, из-за которой в детском саду начали гнить и рушиться стены, и потребовал выделить средства на ремонт. О том. Что поручение было выполнено, Олег Мельниченко сообщил сегодня в социальных сетях.

- Сейчас «Росток» радует глаз новым фасадом и целой, утепленной кровлей. Помимо этого, отремонтирована входная группа, обновлен асфальт на всей территории, - отметил он.

Стоимость работ – порядка 13 миллионов рублей.

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