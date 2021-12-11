По поручению Олега Мельниченко в Пачелме сделали ремонт в детском саду «Росток»

Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальных сетях

Тогда глава региона обратил внимание на дырявую крышу, из-за которой в детском саду начали гнить и рушиться стены, и потребовал выделить средства на ремонт. О том. Что поручение было выполнено, Олег Мельниченко сообщил сегодня в социальных сетях.

- Сейчас «Росток» радует глаз новым фасадом и целой, утепленной кровлей. Помимо этого, отремонтирована входная группа, обновлен асфальт на всей территории, - отметил он.

Стоимость работ – порядка 13 миллионов рублей.