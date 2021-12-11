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Общество11 декабря 2021 12:48

Пензенские родители рассказали о проблемах в школьных столовых

Часть их замечаний уже устранили
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера в городской мэрии состоялось совещания с участием директоров пензенских школ. Ранее на сайте ведомства была доступна форма, с помощью которой жители города могли рассказать о том, что их не устраивает в школьном питании и работе столовых при учреждениях образования. В опросе приняли участие более 550 человек, из них свыше 11% заявили о неудовлетворенности организацией питания в своей школе.

Чаще всего родители учащихся жаловались на остывшую и однообразную еду, невкусные супы, а также отсутствие в меню фруктов. Сотрудники городского Управления образования посетили указанные школы и помогли устранить некоторые замечания, скорректировав меню и изменив порядок выдачи блюд.

Также будет изменен подход к организации закупок: мэр Пензы Александр Басенко потребовал, чтобы эта процедура была открытой и проводилась на конкурентной основе. Все предложения были взяты в работу.

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