Пензенские родители рассказали о проблемах в школьных столовых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера в городской мэрии состоялось совещания с участием директоров пензенских школ. Ранее на сайте ведомства была доступна форма, с помощью которой жители города могли рассказать о том, что их не устраивает в школьном питании и работе столовых при учреждениях образования. В опросе приняли участие более 550 человек, из них свыше 11% заявили о неудовлетворенности организацией питания в своей школе.

Чаще всего родители учащихся жаловались на остывшую и однообразную еду, невкусные супы, а также отсутствие в меню фруктов. Сотрудники городского Управления образования посетили указанные школы и помогли устранить некоторые замечания, скорректировав меню и изменив порядок выдачи блюд.

Также будет изменен подход к организации закупок: мэр Пензы Александр Басенко потребовал, чтобы эта процедура была открытой и проводилась на конкурентной основе. Все предложения были взяты в работу.