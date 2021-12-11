Новогодние подарки 2021-2022 в Пензе: где купить и что подарить

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый год все ближе, и вопрос выбора подарков стоит сейчас особенно остро: дело это сложное, да и, чего греха таить, весьма затратное, учитывая современные реалии. Сайты магазинов пестрят подборками с громкими названиями «Что подарить коллегам/подругам/мужу и т.д.», но при их открытии начинаешь, в лучшем случае, испытывать чувство досады, ибо чаще всего цены на предложенные варианты начинаются от нескольких тысяч.

Мы собрали для вас пять идей необычных, милых, а самое главное, бюджетных мелочей, которые могут выступить как в качестве основного подарка для коллег или знакомых, так и в виде дополнения к чему-то большему.

1. Пряник или имбирное печенье

Традиция печь зимой пряничных человечков или ароматное печенье пришла к нам с запада: там их принято оставлять со стаканом молока у елки в канун Рождества, чтобы Санта-Клаус, принесший подарки, мог подкрепиться. И даже если вы ждете в гости Деда Мороза, запах свежей выпечки в вашем доме не только создаст праздничную атмосферу и добавит уюта, но и поможет весело и с пользой провести время с вашей семьей: ведь никто не сближает так, как совместное приготовление чего-то вкусненького.

Тем же, кто с духовкой на «Вы», отчаиваться не стоит: в преддверии праздника пензенские пекарни и сетевые магазины выложили на свои прилавки пряники и печенья на любой вкус и кошелек. Снежинки, елочки, сказочные персонажи, украшенные глазурью и без нее, с пряностями и сухофруктами – такая сладость идеально впишется в зимний вечерок с чашкой чая или какао.

Стоимость новогодних пряников в Пензе в среднем начинается от 100 рублей за штуку.

2. Носки

Можно до бесконечности дискутировать о бесполезности носков как подарка на 23 февраля, однако в холодные деньки они актуальны как никогда. Тем более, когда речь идет о новогодних носках: в декабре магазины с одеждой непременно выставляют их на продажу. Данный аксессуар может стать отличной альтернативой знаменитому свитеру с оленями - хотя бы потому, что носки вы сможете носить и после Нового года. И они будут греть ваши ножки до весны.

Стоимость носочков в Пензе – от 300 рублей.

3. Елочная игрушка

Сейчас в моду снова возвращаются стеклянные елочные игрушки. Расписанный вручную шарик или фигурка станет украшением елки или люстры. Для тех, у кого дома есть животные или маленькие дети, в качестве альтернативы можно рассмотреть небьющиеся украшения из дерева или пластика.

За елочную игрушку вам в среднем придется отдать 200-500 рублей.

4. Снежный шар

Этот сувенир придется по нраву любителям уютных мелочей и станет прекрасной заменой фигурок или магнитиков с символикой годы. Стеклянная колба со снегом и блестками внутри подарит настроение и взрослому, и ребенку – ведь так здорово встряхивать ее и наблюдать, как внутри оживает маленький волшебный мир.

В магазинах Пензы в продаже имеются снежные шары различных размеров. Цены на них начинаются от 200 рублей.

5. Крем для рук/лица

Не стоит забывать и про уход за собой. Холод и ветер пагубно воздействует на кожу, делая ее сухой, вызывая шелушения и высыпания, поэтому хороший смягчающий крем для рук или лица вряд ли будет валяться забытым в сумочке. Сейчас, в период распродаж, приобрести косметические средства можно примерно по выгодным ценам – от 150 рублей за штуку.

Помимо этого, дополнениями к вашему подарку могут стать:

- леденцы в виде трости;

- шоколадные бомбочки (они представляют собой шарики из шоколада, внутри которых находятся порошок какао и маршмеллоу. Такую бомбочку надо залить горячим молоком – и уже через минуту у вас будет готов вкуснейший напиток);

- соль или пена для ванны;

- декоративная свеча с вкусным ароматом и многое другое.

В подарок для жителя другого региона непременно вложите сладости, сделанные в нашей области, а также бутылочку пензенского кленового сиропа, который так идеально сочетается и с кофе, и с мороженым, и с блинчиками.

Удачных вам покупок и счастливого Нового года!