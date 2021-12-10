Елочку в Пензе привезут домой

Фото: Михаил Фролов

Торговые точки по реализации хвойных деревьев начали работу по адресам:

ул. Калинина, 93 около ТЦ «Фортуна»;

пр. Строителей, 1 около ТЦ «Коллаж»;

пр. Строителей, 170;

ул. Клары Цеткин, 25;

ул. Клары Цеткин, 55.

По информации предпринимателей, в выходные дни откроются елочные базары по адресам: ул.Ленинградская,1; ул.Кижеватова,10; ул.Терновского,164; ул.Терешковой,10.

Основная часть елочных базаров будет работать после 15 декабря.

Жители города могут приобрести на елочных базарах новогодние сосны по цене от 350 рублей за метр. Для удобства покупателей на торговых точках будут предоставляться дополнительные услуги: подгонка крестовины под ствол, доставка елочки на дом, продажа сопутствующих товаров.

Администрация города Пензы рекомендует покупать сосны и ели на легальных торговых точках. Здесь имеются фитосанитарные документы, товарно-транспортные накладные, порубочные билеты, а также договоры на размещение точек.

При покупке хвойных деревьев покупатель имеет право запросить у продавца документы о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на торговой точке, а также документы, подтверждающие происхождение и качество товара.

Должностными лицами районных администраций Пензы будут проводиться рейдовые мероприятия на предмет выявления несанкционированной торговли хвойными деревьями на территории города.