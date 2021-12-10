После двухлетнего перерыва на пензенскую сцену вернулся спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: Пресс-служба Пензенского областного драматического театра

«Нет повести печальнее на свете», - пожалуй, эти слова знакомы даже далеким от мира литературы людям. Классическая трагедия Уильяма Шекспира уже не первое столетие будоражит умы. По ней снимаются фильмы, ставятся балеты и спектакли.

В Пензенском областном драматическом театре этот спектакль в свое время поставил режиссер и народный артист России Валерий Белякович. Валерий Романович скончался в 2016 году. Почти на два года пьеса исчезла из репертуара областного драматического театра, но в новом сезоне ее снова поставил ученик великого мэтра – Максим Новиков. Спектакль посвятили памяти режиссера.

Не обошлось и без актерских премьер. Роль леди Капулетти, матери Джульетты, впервые исполнила Юлия Черемухина, графа Париса сыграл Михаил Яценко, а одного из слуг семьи Монтекки воплотил Ельнур Шатаев.

Спектакль прошел при соблюдении всех санитарных норм.

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