Дороги к нацпроектам

Существующая дорога не справляется с трафиком вокруг территории опережающего развития.

В течение этого года в Мордовии специалисты строительных организаций, занимающихся дорожными работами, привели в нормативное состояние более 30 км дорог, сообщает Федеральное дорожное агентство Росавтодор. Речь идет об отрезке трассы Москва - Нижний Новгород, пятая часть которой - 365 км - проходит по территории республики, а также участках трасс М-5 “Урал” и Р-178 Саранск - Ульяновск. Работы велись по заказу ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, теперь участки соответствуют всем современным требованиям. Это очень важно, ведь для Мордовии качественные дороги значат чуть больше, чем для соседних регионов.

Вообще, судя по тому, что происходит в Мордовии, республиканские власти действительно заинтересованы в том, чтобы дороги, пролегающие по республике, находились в нормативном состоянии. И это неудивительно - регион является транзитным для огромного количества транспорта, двигающегося с Поволжских и Уральских регионов по направлению в Москву и обратно. От состояния дорожной инфраструктуры во многом зависит зависит экономика региона. Понимая это власти год от года увеличивают размер дорожного фонда. Если на 2021 год он формировался в размере 6,92 млрд рублей, то уже на 2022 год на автотрассы запланировано направить 7,44 млрд рублей. Ожидается, что в этом году в Мордовии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят, реконструируют и отремонтируют 74 объекта (223 км трасс и 14,8 км улиц в Саранской агломерации).

Работы ведутся по всем направлениям. Есть малые, но крайне важные дороги. Так, например, совсем недавно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершился капитальный ремонт дороги от трассы Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово до центра села Пушкино Ромодановского района. Протяженность всего 1,36 км, но теперь в Пушкино есть новая дорога и тротуар возле школы. Работы обошлись в 15 млн руб.

Запланированное в этом году возведение опор завершается.

По тому же проекту завершен ремонт дороги от федеральной автомобильной трассы до села Новое Акшино в Старошайговском районе Мордовии, приведена в порядок дорога от села Шувары до Нагаева Кадошкинского района и от Мельцан Старошайговского района в направлении Новой Федоровки. Отремонтирована дорога Шигонь – Говорово протяженностью более 3 км. Все это крайне важно и создает комфортные условия для жизни людей.

Обходные пути

Но есть и более масштабные проекты. К примеру, в Рузаевским районе Мордовии ведется строительство обходной дороги вокруг районного центра Рузаевка, которая обойдется бюджетам почти в миллиард рублей. В чем принципиальная важность этого объекта? Ведь казалось бы, нет большой необходимости вкладывать такие средства в инфраструктуру населенного пункта с населением менее 45 тыс. человек. А вот и нет. Дело в том, что Рузаевка имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОЭСР), здесь есть ряд преференций для бизнеса. Но чтобы он мог работать и развиваться, транспортная инфраструктура крайне важна: ведь товар надо как-то перевозить. Уже сейчас на узких дорогах вокруг Рузаевки скапливается большое количество машин, транзитный транспорт заезжает в город. Строительство обходного пути помогло бы решить не только экономические проблемы населенного пункта, но разрешить вопросы экологии.

«На данный момент у нас 12 подтвержденных резидентов ТОСЭР. Помимо этого, город имеет хорошую логистику. Чтобы еще больше привлечь бизнес в Рузаевку, чтобы она не была моногородом, нам было необходимо сделать логистику еще более удобной. Для этого мы предложили создать северный объезд Рузаевки. При вводе в работу полной объездной дороги движение со стороны Пензы фуры не будут идти через город. Новый путь будет не намного длиннее, но явно быстрее», - объяснял саранским журналистам глава администрации Рузаевки Алексей Домнин.

Контракт на исполнение первого этапа строительства автодороги "Обход г. Рузаевка" в Республике Мордовия стоимостью 444 млн рублей в марте этого года выиграло ООО “Мордовдорстрой”. До конца этого года будет открыт для движения участок протяженностью 7,5 км.

Госконтракт на строительство второго этапа строимостью 635,2 млн рублей с “Хотьковским автомостом” ГКУ “Управление автомобильных дорог Республики Мордовия” заключило 20 июля этого года и, согласно плану, работы должны быть завершены к концу 2022 года. Договор предусматривает прокладку трассы протяженностью почти 4,1 км., а также переустройство линий связи и электроснабжения. Пока же строительство объекта в самом разгаре. Постоянно на объекте находятсядо полусотни рабочих-вахтовиков и несколько десятков специализированных машин. Как можно убедиться, оказавшись на стройплощадке, все работы ведутся по плану, поэтому сомневаться в том, что все будет исполнено качественно и в срок, не приходится.

К примеру, все территория, по которой будет пролегать автотрасса и которая раньше была покрыта кустарниками, полностью очищена от поросли. До 80 процентов свай, которые по контракту должны быть установлены в этом году, уже находятся на своих местах. Рабочие укладывают грунт и делают это с опережением: если договор предусматривает, что до конца 2021 года должно быть уложено 100 тыс. куб. м., то в действительности уже сейчас уложено 178 тыс. куб.м.

Строительство дороги на Химмаш началось летом этого года.

Там, куда еще летом только стягивалась строительная техника, теперь благодаря дорожникам, видно, что в скором времени тут появится грандиозный важный не только для региона, но и для страны в целом инфраструктурный объект.

Заказчик уже принял работы на 53,5 млн руб.

В продолжение мундиаля

Дорога Светотехстрой - Химмаш в Саранске (а официально: автодорога по улице Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар) - сложный и крайне важный для Саранска инфраструктурный объект. Он был разработан питерским институтом “Гипростроймост” еще в 2014 году, но до сих пор не реализован. Идея проекта заключается в том, что, благодаря новой дороге, снизится нагрузка на Химмашевский мост, улицу Лодыгина и Северо-Восточное шоссе. Изначально планировалось, что он будет реализован в Чемпионату мира по футболу 2018 года и его стоимость оценивалась в 8 млрд рублей. Работы начались с 2016 году, но вскоре средства закончились и стройка была заморожена.

В декабре прошлого года контракт на строительство дороги выиграло ОАО “Хотьковский автомост”. Изначально на объект было заложено более 4 млрд рублей, “Хотьковский автомост” согласился сделать дорогу до конца октября 2024 года за 3,28 млрд рублей. Подрядчик должен проложить путепровод через железную дорогу длиной 1,22 км, соорудить путепровод длиной 509 метров и мост через реку Инсар - 208,78 метров.

С учетом незавершенного производства работы выполнены на 237 млн рублей. Сейчас подрядчик ведет работы за свой счет, чтобы успеть все сделать к сроку и в лучшем качестве. Рабочие “Хотьковского автомоста” уже проложили временную дорогу из железобетонных плит, забивают сваи и возводят бетонные опоры моста, по которому, не пройдет и пары лет, как поедут машины. Темпы работ поражают, большая часть опор из тех, что должны быть возведены в этом году, появились на месте строительства всего за несколько месяцев.

Как такое возможно? На объекте работают более 150 человек, половина из которых находятся на строительстве моста круглосуточно. Безостановочно работают более десятка единиц техники: экскаваторы, автокраны, и сваебойные установки.

«В этом году запланировано обустройство десяти опор в пойменной зоне реки Инсар. А также переустройство коммуникаций в районе железной дороги, - пояснял ранее главный специалист отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта Упрдор Мордовии Сергей Захаров. - В 2022 и 2023 годах также предусмотрено устройство опор. В 2024 году мы увидим полномасштабные работы — монтаж балок пролетных строений, устройство дорожной одежды».

После того, как объект будет завершен, транспортная схема Саранска претерпит значительные изменения. Благодаря новой автостраде удастся существенно разгрузить дорожную сеть города, сократить количество пробок.

Миллиарды в репутацию

Также на территории Мордовии «Хотьковский автомост» реализует еще один достаточно капиталоемкий проект. Это строительство и реконструкция участка федеральной трассы М-5 “Урал” в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергиевка и Зубова Поляна. Тут заказчиком выступает ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства "Поволжуправтодор". Контракт на 18,7 млрд рублей был заключен в марте прошлого года. Подрядчику необходимо построить 57 км дороги, 18 мостов и путепроводов общей протяженностью 1 932 м., переустроить коммуникации. Работы ведутся по плану, никаких претензий ни у заказчика, ни у подрядчика друг к другу нет, хотя они и возникали на различных этапах: заказчик пытался указывать строителям на то, что они якобы не укладываются в сроки строительства, подрядчик жаловался на отсутствие финансирования. Как мы видим, к концу года стороны выполняют обязательства и очевидно, что все дороги будут построены, а национальные проекты будут исполнены.

Дорожники уже сделали насыпь дороги в обход Рузаевки.

Вообще “Хотьковский автомост” - это довольно крупная компания с большим опытом дорожно-мостового строительства. Ее представительства есть в 15 регионах России, включая Якутию, Бурятию, Новосибирскую область. Но основные объекты, на которых работает ОАО, конечно в центральной части России, особенно в поволжских регионах: Пенза, Саратов, Самара, Ульяновск, Оренбург и другие. В распоряжении организации 1753 единицы собственной техники, а численность постоянно работающего персонала - более 2,2 тыс. человек. Все это позволяет “Хотьковскому автомосту” выигрывать крупные тендеры на строительство дорог и мостов. Прямо сейчас рабочие компании выполняют 16 государственных контрактов на общую сумму почти 65,6 млрд рублей.

Редкая строительная организация в России может сравниться с «Хотьковским автомостом» по объемам работ, поэтому можно с уверенностью сказать, что правительство Мордовии не ошиблось в выборе подрядчика. Самые современные технологии дорожно-мостового строительства, которые применяет в своей работе компания, дают уверенность в высоком качестве и долговечности проложенных ей дорог. А ведь качественная инфраструктура — это не только удобство передвижения, это целый мир: рабочие места, инвестиции, развитие экономики и увеличение налогооблагаемой базы. И очень важно, что мордовские власти это понимают и работают в нужном направлении.