Пензенские каратисты Виктория Сологуб и Александр Сисин завоевали место в сборной страны

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Турнир «Надежды России» проходил с 5 по 8 декабря, и являлся отборочным соревнованием на первенство Европы, которое пройдет в Чехии в июле 2022 года.

Виктория Сологуб в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории свыше 54 кг заняла первое место и гарантировала себе место в сборнои команде страны. Еще одну путе вку в Чехию завоевал Александр Сисин. Он выиграл «золото» среди участников 18-20 лет в весовой категории до 84 кг. Призовые места заняли еще трое пензенских атлетов. Анастасия Потемина среди девушек 18-20 лет в весовой категории до 61 кг завоевала серебряную медаль. Маргарита Мещерякова среди девушек 18-20 лет в весовой категории до 55 кг заняла 3 место. Максим Краснов среди мужчин 18-20 лет в весовой категории до 60 кг завоевал бронзовую награду.