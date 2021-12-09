Военнослужащие из Заречного 11 лет помогают матери погибшего товарища

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Лейтенант Павел Петрачков погиб при исполнении в 2010 году. В начале февраля в Чеченской республике разведывательная группа обнаружила базу боевиков в районе села Алхазурово и вступила с ними в бой. Противников было больше, поэтому на помощь нашим солдатам поспешил отряд, который возглавлял Петрачков. В ходе ожесточенного боя российские военнослужащие сумели выбить противника из логова и начали преследовать боевиков, попытавшихся уйти через лес. Те открыли огонь из пулеметов.

Лейтенант Петрачков принял решение подобраться к противникам с фланга и подорвать их гранатой. Ему удалось воплотить свой замысел и уничтожить боевиков, но сам военнослужащий при этом получил смертельное ранение. Павел Петрачков был похоронен на Аллее славы в Пензе.

Традиционно в День Героев Отечества военнослужащие войсковой части ВНГ города Заречного (именно тут и служил лейтенант) навещают его маму. Вот уже 11 лет они помогают ей в быту, приходят в гости.

- Важно, чтобы близкие наших товарищей не чувствовали себя покинутыми, оставленными наедине с житейскими проблемами, - отмечает сослуживец Петрачкова Николай Карпов.

Светлана Васильевна отметила, что всегда рада видеть товарищей ее сына в своем доме:

- Спасибо, что не забываете Павла. Пусть и в ваших семьях царит любовь, взаимопонимание и благополучие.