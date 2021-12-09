В Пензе память Героев Отечества почтили минутой молчания

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С 2007 года в нашей стране отмечается День Героев Отечества. 9 декабря жители всех регионов чтят память тех, кто трудился на благо своей Родины, защищал ее на фронте.

Сегодня на набережной Суры состоялась торжественная церемония, приуроченная к памятной дате. В ней приняли участие председатель правительства области Николай Симонов, мэр города Александр Басенко, другие официальные лица и простые граждане.

Память героев почтили минутой молчание, после чего состоялась церемония возложения цветов к стеле.