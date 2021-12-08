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Общество8 декабря 2021 15:18

Рабочая встреча Олега Мельниченко и Алексея Миллера

Глава Пензенской области и Председатель Правления ПАО «Газпром» в среду, 8 декабря 2021 года, обсудили в Санкт-Петербурге перспективы работы компании «Газпром» в регионе
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Рассмотрена реализация программы газоснабжения и газификации области на 2021–2025 годы, использование высокотехнологичной продукции предприятий региона в интересах «Газпрома». Образцы продукции семи компаний прошли сертификацию и включены в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению «Газпромом».

В ближайшей перспективе номенклатуру продукции, поставляемой «Газпрому», планируется значительно расширить. Речь о компрессорном оборудовании, новых видах запорной арматуры для подводных установок, технических изделий для диагностики и ремонта трубопроводной арматуры.

Комментируя предварительные итоги встречи, Олег Мельниченко отметил, что объем поставок пензенского оборудования «Газпрому» в 2021 году должен достигнуть 1,7 млрд. рублей.

Также на встрече глава субъекта Федерации акцентировал внимание Алексея Миллера на важности безаварийного обслуживания сетей, коснулся перспектив приобретения компанией около 5,7 тыс. км газопроводов, находящихся в муниципальной и областной собственности, продления программы «Газпром – детям», в рамках которой строятся спортивные объекты. В настоящее время заявка региона на включение в адресную программу «Газпрома» в 2022 году рассматривается.

«Для Пензенской области будет большим плюсом продолжение этой работы, - подытожил губернатор.

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