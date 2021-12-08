Пензенские врачи спасли многодетную мать с критической стадией поражения легких

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пензенские медики продолжают творить чудеса: благодаря их усилиям была спасена мать пятерых детей. Три месяца назад женщина поступила в Клиническую больницу №4 с критической стадией поражения легких. Пациентка была сразу же подключена к неинвазивной вентиляции легких с непрерывной подачей кислорода.

В ходе консилиума врачи определили схему лечения, которая сочетала в себе несколько видов терапии, в том числе и переливание плазмы с антителами от уже переболевшего коронавирусом донора.

Как отмечает заведующая пульмонологическим отделением Нина Назарова, только в реанимации женщина провела 39 дней. Когда состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в профильное отделение.

- Сложно представить, как за меня переживала вся моя семья на протяжении этих месяцев. Желание поскорее обнять своих детей придавало мне сил, а поддержка родных, безусловно, помогает в восстановлении сейчас, - отмечает сама пациентка.

На днях женщина покинула стены больницы.