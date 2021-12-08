В Пензенском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Ослиная шкура»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Спектакль «Ослиная шкура» был поставлен по мотивам сказки Шарля Перро режиссером Мариной Корольковой. В центре сюжета – история юной красавицы, которая из-за некоторых обстоятельств вынуждены бежать из отчего дома и скрываться от мира в уродливом обличии. Но, как и все сказки, эта имеет счастливый конец.

Как отметила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Юсупова, «Ослиная шкура» - это история о том, что добро всегда воздается добром, а негодяи получают по заслугам.

Пьеса была поставлена в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой родины» (направление «Театры – детям»). Теперь спектакль войдет в постоянный репертуар ТЮЗа.

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