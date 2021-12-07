Семь пензенцев заплатят штрафы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Работа по мониторингу соблюдения масочного режима в городе продолжается.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, 6 декабря в рейде приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района, отдела полиции № 2 УМВД России по Пензе, ГИБДД УМВД России по городу, Управления транспорта и связи города Пензы.

Пассажирам напомнили о неблагоприятной эпидемиологической обстановке и необходимости передвигаться в общественном транспорте в средствах индивидуальной защиты.

В ходе мероприятия составлено семь протоколов об административных нарушениях. С правонарушителями проведены разъяснительные беседы.