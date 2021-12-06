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Здоровье6 декабря 2021 15:44

Пензенские пенсионеры, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить призы

О том, что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше, рассказали в городской администрации
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассчитывать на призы могут граждане старше 60 лет, которые сделают первичную прививку с 8 по 12 декабря на любой площадке. Розыгрыш проводится только среди тех пенсионеров, кто проживает на территории Пензы. После этого до 14 декабря нужно предоставить в Комплексный центр социальной помощи своего района копию справки о вакцинации.

Сам розыгрыш пройдет 15 декабря. Призы, список которых пока формируется, раздадут в каждом из районов города. Их вручение состоится 16 и 17 декабря.

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