Пензенские пенсионеры, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить призы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассчитывать на призы могут граждане старше 60 лет, которые сделают первичную прививку с 8 по 12 декабря на любой площадке. Розыгрыш проводится только среди тех пенсионеров, кто проживает на территории Пензы. После этого до 14 декабря нужно предоставить в Комплексный центр социальной помощи своего района копию справки о вакцинации.

Сам розыгрыш пройдет 15 декабря. Призы, список которых пока формируется, раздадут в каждом из районов города. Их вручение состоится 16 и 17 декабря.