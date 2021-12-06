В Пензе вручили награды победителям кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

В течение пяти дней в рамках XIII Открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пензенцы смогли увидеть лучшее игровое и документальное российское кино, вышедшее на экраны за последние два года.

Днём 5 декабря в ККЗ «Пенза» прошли сеансы двух картин – «Глубже!» (2020, режиссёр Михаил Сегал) и «Трое» (2020, режиссёр Анна Меликян). А уже вечером организаторы и гости фестиваля подвели его итоги.

С завершением кинофестиваля «Мужская роль» зрителей и участников поздравил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, отметив важность сохранения памяти о нашем выдающемся земляке – актёре эпохи немого кино Иване Мозжухине.

Награды победителям вручили члены профессионального жюри – кинорежиссёр и сценарист, Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Юсуп Разыков, актриса Пензенского драматического театра, Заслуженная артистка России Наталья Старовойт, актёр театра и кино, обладатель звания лучшего актёра X-го кинофестиваля «Мужская роль» Валерий Маслов.

Лучшей мужской ролью признана работа Александра Карнаушкина в фильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» (2019, режиссёр Виталий Суслин). Награду члены жюри вручили продюсеру картины – Елене Гликман, ставшей гостьей церемонии закрытия фестиваля.

Приз «Надежда» получил молодой актёр Иван Логинов за роль Кости Лосева в картине Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд» (2020). Представительницы женского зрительского жюри свой приз отдали картине «Дело» (2021, режиссёр Алексей Герман мл.).

Ряд актёрских работ были отмечены специальными дипломами. После официальной части состоялся кинопоказ заключительной фестивальной картины – «Зови меня Дрозд» (2020, режиссёр Павел Мирзоев).