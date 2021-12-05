Новогодние представления для детей 2021-2022 в Пензе: афиша, билеты, расписание

Фото: Евгения ГУСЕВА

Совместный поход в театр - это отличный способ провести время вместе с ребенком. Просмотр новогоднего спектакля не только оставит у вашего чада впечатления надолго, но и позволит познакомить его с этим благородным видом искусства. И кто знает, может, в будущем ваш ребенок станет заядлым театралом.

В этом году в областном драматическом театре детям покажут новогоднее представление «Лесная история», которое завершится показом сказки «Муха-цокотуха». Это будет яркий пародийный мюзикл, созданный на основе всем известного детского стишка.

Расписание спектакля:

- 25, 26, 29, 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 января в 10:00;

- 25, 26, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января в 13:00.

Спектакль пройдет на большой сцене, стоимость билетов – от 300 до 400 рублей (здесь и далее опубликованы цены, прописанные в официальных афишах). Их можно приобрести в кассах учреждения или на его официальном сайте. Телефон для справок - 8 (8412) 56-30-46.

Театр «Кукольный дом» приглашает юных зрителей на сказку «Красная шапочка», перед которой состоится новогодняя интермедия у елки. Спектакли будут проходить каждый день с 21 по 30 декабря в 10, 12, 14 и 16 часов. Стоимость билетов – 400 рублей. Телефон для справок - 8 (8412) 34-38-39.

Пензенский ТЮЗ пока не опубликовал новогоднюю афишу. Информация будет дополнена позже.

Напоминаем вам, что родители, сопровождающие детей, должны иметь при себе QR-код, а также средства индивидуальной защиты.

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Афишу новогодних спектаклей для взрослой публики смотрите здесь.