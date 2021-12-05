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Спорт5 декабря 2021 8:18

Первая победа РК «Локомотив-Пенза» в Суперкубке Европы

«Тяжелая победа, спасибо ребятам, что смогли отстоять результат, - цитирует главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина пресс-служба клуба
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: РК «Локомотив-Пенза»

Фото: РК «Локомотив-Пенза»

РК «Локомотив-Пенза» взял верх над командой «Black Lion» в матче Суперкубка Европы по регби. Встреча состоялась 4 декабря 2021 года в Тбилиси.

Первый тайм завершился с равным счетом 11:11. Во втором тайме после поочередных атак команды прибавили в счете по 5 очков. Штрафной удар игрока пензенского «Локомотива» Реваза Бродзели вывел команду вперед – 19:16. Этот счет сохранился до конца матча. Пензенская команда одержала первую победу в Суперкубке Европы.

«Тяжелая победа, и спасибо ребятам за то, что смогли отстоять результат», - цитирует главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина пресс-служба клуба.

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