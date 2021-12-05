Поздравление О.В. Мельниченко с Днем добровольца (волонтера)

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Свой благородный труд и душу вы вкладываете в искреннюю заботу о благе земляков. Вы – инициаторы многих добровольческих проектов, а надежными гарантами успеха в любом начинании служат ваши активная гражданская позиция, ответственное отношение к порученному делу, энтузиазм, целеустремленность, упорство в достижении поставленных целей.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения значительно повысили роль волонтерского движения, его актуальность и востребованность. Вы раздаете средства защиты -маски и перчатки, привозите людям старшего поколения лекарства и продукты, работаете операторами на «горячих линиях». Благодаря вам люди ощущают себя нужными, чувствуют, что к ним всегда готовы прийти на помощь. Это дает им возможность жить, надеяться на лучшее, верить в доброе, светлое, хорошее.

Благодарю всех, кто вносит весомый вклад в развитие волонтерского движения региона, всех ребят-волонтеров за проявленные милосердие, гуманизм, за вашу подвижническую деятельность - социально значимую, жизненно необходимую.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!