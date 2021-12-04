Новогодние спектакли 2021-2022 в Пензе: афиша, билеты, расписание

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается Новый год. И уже сейчас стоит задуматься не только о том, чем вы будете угощать гостей в ночь с 31 декабря на 1 января, но и об отдыхе на протяжении всех праздничных дней. Беспроигрышный вариант – поход в театр: отличная пьеса не только поднимет настроение вам и вашим близким, но и позволит отдохнуть от телевидения.

20 и 21 декабря, а также 10 января на сцене областного драматического театра в Пензе покажут балет «Щелкунчик» - трогательную сказку о силе любви, заколдованном принце и грозном Мышином короле. Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от 800 до 1600 рублей (здесь и далее указаны цены, написанные в официальной афише учреждения).

Позже труппа драмтеатра представит зрителям пьесу «Мужчина к празднику». Водевиль в двух действиях расскажет историю двух женщин – матери и дочери, живущих вместе. И вот, в канун праздника, в их доме неожиданно появляется незнакомец. Спектакль пройдет 25, 26 и 30 декабря, а также 7 и 8 января в 18:00. Стоимость билетов – 400 рублей.

5 и 6 января зрители приглашаются на спектакль «Одиноким предоставляется… крыша» - история о совершенно разных людях, оказавшихся в одном месте в одно время. Начало – в 18:00. Стоимость билетов – 400 рублей. Приобрести их можно в кассах учреждения или на его сайте.

Напоминаем вам, что лица старше 18 лет могут посещать театры только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или то, что человек переболел коронавирусом. При себе нужно иметь средства индивидуальной защиты.