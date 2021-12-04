Новый год стучит в окно: Дедушка Мороз навестил пациентов детской больницы в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня во всем мире отмечается Международный день написания писем Деду Морозу. Ежегодно в Пензе в этот день проходит акция «Я верю в чудеса», в рамках которой добрый волшебник приходит в гости к пациентам детской больницы. В этом году, к сожалению, попасть внутрь не удалось из-за пандемии коронавируса.

Однако решение было найдено: председатель Пензенской Гильдии Дедов Морозов в костюме поднялся к окнам палат при помощи спецтехники и поздравил ребят с наступающим праздником, пожелав скорейшего выздоровления.

Акция прошла при поддержке городской мэрии, МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», Управления культуры и регионального Министерства здравоохранения.