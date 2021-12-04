В Пензенском драматическом театре покажут пьесу о бабушке из Сибири

Фото: Пресс-служба Пензенского областного драматического театра

Пьеса, получившая лаконичное название «Ба», расскажет о провинциальной девушке, уехавшей в Москву, чтобы построить карьеру. Героине это удалось, но из-за постоянной гонки за успехом, она совсем забыла о своей единственной родственнице – бабушке, оставшееся в глухой деревне где-то в Сибири. И в один из дней старушка лично решает навестить внучку.

Репетиции пьесы «Ба» уже идут полным ходом. Спектакль станет подарком к юбилею артистки Галины Репной, которая и исполнит роль бабушки. Режиссером спектакля выступит Кирилл Заборихин.

Премьера запланирована на конец февраля-март будущего года.