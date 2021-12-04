В Пензе изменится режим работы пунктов вакцинации в ТЦ

Фото:Алексей Булатов

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, с понедельника, 6 декабря 2021 года, пункты вакцинации будут осуществлять свою деятельность по следующему графику:

Понедельник - пятница - с 16:00 до 19:00;

- суббота - воскресенье - с 12:00 до 18:00.

Напомним, пункты вакцинации расположены в следующих торговых центрах:

- «Коллаж» (пр. Строителей, 1-В);

- «Весна» (ул. Ладожская, 162-Б);

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);

- «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15-А);

- «Ритейл Парк» (ул. Центральная, 1);

- «Атак» (ул. Антонова, 78);

- «Универсам 175» (пр-т Строителей, 90).

Помимо пунктов вакцинации на базе торговых центров, иммунизацию можно пройти также в Доме молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51). График работы данной площадки не меняется: Понедельник – пятница - с 13:00 до 19:00, суббота - воскресенье - с 12:00 до 18:00.