Пензенская область признана одним из лидеров по внедрению маркировки молочной продукции

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1 декабря стартовал третий этап цифровой маркировки молочной продукции. Теперь к ней подключились производители, продукты которых имеют срок хранения 40 и менее дней.

Напоминаем вам, что маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня. Сперва маркировка введена была для сыров и мороженого, но сейчас этот список значительно расширился. С 1 декабря следующего года маркировка станет обязательной и для фермеров, которые продают свою продукцию напрямую или через розницу.

По информации пресс-службы Центра развития перспективных технологий, в топ регионов Приволжского федерального округа по выпуску маркированной продукции вошли Кировская, Нижегородская, Саратовская, Пензенская и Самарская области.