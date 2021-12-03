В Москве состоялась церемония передачи Пензенской области останков земляка-красноармейца

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Красноармеец Федор Иванович Кочеров - уроженец с. Бакшеевка Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне – Бессоновского района Пензенской области), погиб в феврале 1942 года под Смоленском.

В церемонии передачи останков приняли участие первый заместитель министра внутренней и информационной политики Пензенской области Владимир Перов и председатель Пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, на кладбище с. Трофимовка Бессоновского района останки красноармейца Федора Кочерова, с отданием воинских почестей будут подзахоронены в могилу его супруги Кочеровой Прасковьи Григорьевны (1905-1965).

В памятной церемонии примут участие потомки красноармейца из Пензенской области и Москвы, представители органов власти, члены поисковых отрядов и ветеранских организаций.

Справочно. Останки красноармейца Федора Ивановича Кочерова были обнаружены в ходе экспедиции «Вахта Памяти-2021» в сентябре 2021 года в районе деревни Клемятино Глинковского района Смоленской области (на местах боев 127-й стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны). Нашли останки бойца и установили его личность по солдатскому медальону члены поискового отряда г. Москвы «Застава св. Ильи Муромца». До этого момента Федор Кочеров числился пропавшим без вести в феврале 1942 года.

Установить родственников бойца удалось благодаря совместным усилиям московских и пензенских поисковиков.