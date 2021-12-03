Следователи выясняют причины гибели мужчины у одного из гаражей в Саранске

Фото: Олег Золото

27 ноября в дежурную часть ОП№1 УМВД России по го Саранск поступило сообщение об обнаружении около одного из гаражей в поселке Луховка трупа 36-летнего местного жителя. Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему телесных повреждений.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему 32-летнего жителя села Макаровка и 42-летнего жителя поселка Луховка.

Потерпевший и подозреваемые в компании распивали спиртные напитки в гараже. Во время застолья возник словесный конфликт. Выяснение отношений, как водится, продолжили на улице, где подозреваемые нанесли приятелю несколько ударов кулаками в область лица и головы, после чего продолжили употребление алкоголя. Спустя несколько минут злоумышленники обнаружили - знакомый так и лежит на земле после нанесенных ему ударов. Вызвали скорую помощь и попытались ему помочь, однако до приезда медицинских работников мужчина скончался на месте преступления.

В отношении подозреваемых СУ СКР по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.