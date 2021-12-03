В Пензенской области в Вадинске открылся краеведческий музей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Идея вновь открыть районный краеведческий музей в Вадинске возникла несколько лет назад. И только в 2020 году она начала осуществляться.

Под музей была выделена часть 1-го этажа здания, относящегося к памятникам архитектуры регионального значения. Это бывшее здание присутственных мест, где с января 1918 года работали первый уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и исполком. Здание является значительным образцом классической архитектуры начала XIX века (1813 г.).

В 2020 году в здании был выполнен текущий ремонт, проведены работы по газификации, демонтажу перегородок, полов, батарей отопления, заменена электропроводка, приобретено музейное оборудование. Со знаменательным событием присутствующих поздравил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков:

«Село Вадинск – одно из древнейших сел в Пензенской области. Оно имеет богатое историческое прошлое. В этом году исполнилось 385 лет со дня его основания".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В церемонии открытия музея также приняли участие глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев, депутаты Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин, Александр Ломовцев, доктор исторических наук, профессор, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин, директор Пензенского государственного краеведческого музея Александр Сердцев.

По окончании официальной части для гостей была проведена обзорная экскурсия. В настоящее времени для показа готовы 3 зала: История краеведения Вадинского района; Археология и основание Керенска; Пугачевщина, война 1812 года, знаменитые люди XIX века из Керенского уезда.