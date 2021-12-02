Актер Сергей Никоненко получил специальный приз кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

С началом фестиваля гостей и зрителей поздравил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов:

- Кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина все чаще становится отправной точкой для успеха многих молодых актеров нашей страны, - отметил он. – Получив здесь награды, она вскоре становятся победителями и более крупных фестивалей.

Первый день мероприятия запомнился зрителям творческой встречей с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, который получил специальный приз кинофестиваля – «Король экрана» за свой вклад в развитие российского кинематографа. Актер исполнил отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Фестиваль завершится 5 декабря. Программу кинопоказов смотрите на нашем сайте.