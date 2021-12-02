Олег Мельниченко поручил доработать брендовый маршрут по Лермонтовским и Купринским местам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На завершающей стадии подготовка к подписанию Соглашения корпорации и правительства Пензенской области.

Также зампред сообщила о том, что Федеральным агентством по туризму объявлен сбор заявок на участие в конкурсе проектов туристского кода центра Пензы.

По ее словам, администрации города поручено закончить оформление второго исторического маршрута по центру города – благоустроить площадку у памятника Первопоселенцу, спуск к Спасо-Преображенскому храму.

Получится два завершённых маршрута. А первый - включает пешеходное кольцо от железнодорожного вокзала станции Пенза-1, далее от драматического театра вверх по улице Московской к Соборной площади, Картинной галерее имени Савицкого, Губернаторскому дому и Епархии до реконструируемого корпуса Краеведческого музея на улице Белинского, 8 и оборонительного вала.

По предварительным расчётам на разработку маршрутов можно получить до 150 млн рублей.

Олег Мельниченко обратил внимание на целесообразность приглашения представителей АО «Корпорация Туризм. РФ» для подписания Соглашения в Пензенскую область.

Также он распорядился доработать брендовый туристический маршрут по Лермонтовским и Купринским местам, расположенным в Пензенской области, включить его в национальные маршруты России и скорректировать это туристическое направление в соответствии с предложениями Ростуризма, оформить документацию.

«Сделать в достаточно сжатый срок – до 1 февраля 2022 года», - поручил Олег Мельниченко.

По планированию территорий и переводу земель лесного фонда для строительства туристического кластера «Золотарёвское городище» он предложил продолжить взаимодействие с представителями федерального центра, с учётом тех поручений, которые дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, он указал на необходимость взаимодействия с проектным офисом развития туризма и гостеприимства в целях развития платформы «RUSSPASS».

«Надо продвигать наш субъект, максимально использовать туристические возможности. Подготовить соглашение о сотрудничестве с Российским государственным социальным университетом. Он ведёт серьёзную работу по подготовке специалистов в сфере туризма и культуры», - подытожил глава региона.