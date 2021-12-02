10-классники расспросили прокурора Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как вести себя подростку при задержании в ночное время без сопровождения родителя, особенности профессии прокурора и его должностные обязанности, эффективность конфискации имущества у коррупционеров, ответственность за ложное сообщение об акте терроризма…

Встречу организовали в рамках подготовки к празднованию 300-летия российской прокуратуры. В ней также приняли участие первый заместитель председателя правительства области Олег Ягов, министр образования Алексей Комаров, члены Молодежного парламента при региональном Законодательном Собрании Юлия Кирюшина и Антон Павлуткин.

Пообщаться с руководителем прокуратуры региона смогли ребята со всех муниципальных образований Пензенской области.

Александр Лейзенберг рассказал об истории создания органов прокуратуры, их основных задачах и предложил молодым людям поучаствовать в региональной олимпиаде школьников имени первого генерал-прокурора Российской Федерации П.И. Ягужинского, которая будет проводится региональной прокуратурой и министерством образования области в предстоящем юбилейном году.

В формате видеоконференцсвязи исполняющий обязанности прокурора области ответил на волнующие школьников вопросы.

Всего их было подготовлено более сотни, но временные рамки мероприятия не позволили ответить на каждый. В связи с чем Александр Лейзенберг пообещал ребятам, что в школах региона будет размещена информация о виртуальном почтовом ящике прокурора, куда школьники смогут направлять свои обращения.

Кроме того, принято решение подготовить сборник «Диалог с прокурором», который будет направлен в образовательные организации, а также размещен на официальном интернет-сайте прокуратуры области.