400 рублей за метр: стало известно, во сколько обойдется пензенцам елка на Новый год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До самого главного зимнего праздника остался всего месяц, и если вы еще не начали строить планы, как его отмечать, чем украшать свой дом и что подавать на стол, то самое время начать это делать.

Администрация Пензы уже заключила договоры с индивидуальными предпринимателями на размещение елочных базаров. Торговые точки начнут разворачивать уже сегодня, однако торговля стартует только в конце следующей недели. Всего в городе будет работать 82 елочных базара. На них можно будет не только купить дерево, но и оформить доставку и приобрести сопутствующие товары.

Цена елки в этом году будет начинаться от 400 рублей за метр.

Городская мэрия просит граждан приобретать деревья только на легальных точках, имеющих необходимые документы и разрешения.