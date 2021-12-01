Юбилей маршала Победы

Фото: Михаил Фролов

Еженедельник «Комсомольской правды» сегодня рассказывает о поворотах судьбы кавалера двух Георгиевских крестов и четырех Звезд Героя Советского Союза, о предавших его поздней осенью 1957-го Хрущеве и подпевавших ему на пленуме ЦК маршалах. И, конечно, о том, что никто у него не смог отнять заслуги перед народом спасенной страны.

Еженедельник «КП» (1-8 декабря 2021 г. Стр. 2-3);

Подробности о ВИП- игрушках для знати – особенности внутренней начинки самолетов Ельцина, Хрущева читайте в материале Владимира Перекреста.

(Стр. 5);

О своей работе, планах на будущее рассказал «Комсомолке» депутат Законодательного Собрания Пензенской области, гендиректор «СтанкоМашСтроя» Олег Кочетков.

(Стр. 13);

Своих читателей найдет публикация Анны Велигжаниной «Удары судьбы Марины Хлебниковой» с подробностями о муже-мошеннике, проблемах с алкоголем.

(Стр. 24-25);

Про тренера Карпина, Дзюбу и российский футбол Андрей Вдовин и Павел Садков расспросили футбольного «Джентльмена года – 2021» Георгия Джикию.

(Стр. 26);

И, конечно, анекдоты от «КП». Один из них:

Минус ремонта своими руками в том, что недостатки видишь, а руки оторвать некому.

(Стр. 30).

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