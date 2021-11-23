Пензенские спортсмены завоевали 4 медали чемпионата России по плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В первый день стартов на пьедестал почета поднялся Александр Харланов, который выиграл "золото" на дистанции 200 м баттерфляем, и Ирина Кривоногова, которая заняла второе место в заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В третий день соревнований пензенские пловцы добавили в копилку своей сборной еще одно "золото". Первыми в эстафете 4×50 вольным стилем среди мужчин финишировали Александр Харланов, Роман Ларин, Иван Кузьменко, Егор Павлов.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В пятый день стартов спортсменка Пензенской области Ирина Кривоногова завоевала еще одну медаль, на этот раз "бронзу". Ирина попала в тройку лидеров по итогам заплыва 200 м комплексным плаванием. Соревнования в Санкт-Петербурге стали отборочными для участия в чемпионате мира по плаванию в Абу-Даби.