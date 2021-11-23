Олег Мельниченко проверил исполнение своего поручения о ремонте школы в селе Поселки

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Напомним, по просьбе представителей педагогического коллектива школы села Поселки 12 августа текущего года Олег Мельниченко посещал образовательную организацию. Тогда он распорядился выделить дополнительные финансовые средства на ремонт школы, приобретение мебели и установку на пришкольной территории спортплощадки

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, сегодня губернатор проверил качество выполненных работ, осмотрел обновлённые актовый и спортивный залы. Для первого из них приобретены зрительские кресла. Во втором – старые деревянные полы заменены и оснащены специальным покрытием для занятий спортом. Во всём здании школы смонтированы новые пластиковые окна.

«В целом получилось неплохо, - дал оценку глава субъекта Федерации, осмотрев помещения образовательной организации. – Выглядит вполне современно».

Олег Мельниченко посетил уроки музыки и физической культуры, пообщался с педагогами и школьниками. В настоящее время здесь учится 429 ребят и работают 47 педагогов.

«Мы должны добиваться создания комфортных условий обучения в сельских школах, наряду с городскими. На следующий год предусматриваем средства в бюджете – капитальный ремонт образовательных учреждений в муниципальных районах будем продолжать», - подчеркнул Олег Мельниченко.