В Пензе с 23 ноября изменен режим работы сервиса о результатах ПЦР-тестирования

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

С 23 ноября сервис о результатах ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию (единый многоканальный сервис «122», добавочная цифра «5») работает в следующем режиме: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00, суббота с 8:00 до 13:00, воскресенье – выходной.

График работы остальных добавочных номеров Единого федерального сервиса «122»:

- «1» - запись на прием и вызов врача на дом для взрослого населения города Пензы.

Запись на прием к врачам-специалистам осуществляется с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 7:30 до 15:00.

Вызов врача на дом осуществляется с понедельника по пятницу с 7:30 до 16:00, для температурящих больных – с 7:30 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 7:30 до 13:00.

- «2» - запись на прием и вызов врача на дом для детского населения города Пензы.

Вызов врача на дом осуществляется с понедельника по пятницу с 7:30 до 14:00, в субботу с 7:30 до 12:00. Запись на прием осуществляется с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 7:30 до 15:00.

- «3» - запись на прием и вызов врача на дом для всех жителей районов Пензенской области, за исключением города Пенза.

Работает ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00.

- «4» - возможность задать вопрос по коронавирусной инфекции для всех жителей Пензенской области и уточнить порядок получения QR-кода.

Работает ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00.

Обращаем внимание, что звонок для абонента является бесплатным.